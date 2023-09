Marco Costa, que se tornou conhecido pelo público após ter participado em vários reality shows, esteve à conversa com Manuel Luís Goucha esta terça-feira, 26 de setembro.

O conhecido pasteleiro fez uma reflexão acerca dos momentos atuais que se vivem.

"Costumo dizer na brincadeira para a minha avó e para a minha mãe: 'já não se fazem pessoas da nossa raça'", revela.

"Estamos a criar sensíveis", acrescentou, em tom de desabafo.

Questionado acerca dos motivos que o levaram a pensar assim, Marco partilhou uma história de um amigo.

"Mesmo os pais, hoje não podemos fazer nada. Há dias vi um desabafo no Facebook de um amigo meu, que disse: 'Fui às compras com a minha filha, começou a fazer uma birra e eu disse-lhe: 'não faças isso, porque a próxima não vens com o pai, ficas em casa'. Ela começou a chorar e a senhora de trás começou a chamar-me à atenção, a dizer que não devia ter falado assim com a criança, que ela tem sentimentos'. Se fosse no meu tempo levava duas chapadas da minha mãe e acabava a conversa. Hoje já nem se pode chamar à atenção", completa.

Veja o momento.

