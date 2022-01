Marco Costa e Fátima Lopes voltaram a estar juntos no pequeno ecrã. O pasteleiro esteve no 'Estamos em Casa', da SIC, na manhã deste sábado, 8 de janeiro, dia em que a apresentadora esteve à frente do programa.

Após este momento especial, Marco Costa fez questão de destacar algumas imagens no Instagram e deixar uma carinhosa mensagem a Fátima Lopes.

"Que bom foi voltar a partilhar a cozinha com a minha querida Fátima Lopes! Quem me conhece sabe o quanto amo ensinar e fazer as minhas receitas!

Foi com a Fátima que tudo começou e agradeço tudo o que com ela aprendi", começou por dizer.

"Hoje, no seu regresso a televisão, convidou-me e não podia recusar! Para quem não viu aqui fica a receita feita! Espero que gostem e que façam muito, quem viu que me diga o que achou", completou.

