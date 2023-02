"Sonho ser pai desde que me lembro ter chegado à idade adulta. Aos 18 anos perdi o meu pai e desde os 18 que sonho ser pai", foi desta forma que Marco Costa deu início a um desabafo emotivo no qual se declara à filha recém-nascida.

O famoso pasteleiro concretizou o sonho a 22 de janeiro deste ano, dia em que nasceu a pequena Maria Emília.

"Se me deixassem pedir um desejo para o meu futuro, eu só pedia que me visses sempre como o teu melhor amigo", continuou, juntando às suas palavras uma amorosa fotografia na qual mostra a bebé a dormir no seu peito.

"Ter-te no meu peito é a melhor sensação que alguma vez tive! Com apenas 24 dias de vida tens me ensinado tanto e eu quero aprender tudo! Vou errar, vou errar muito, faz parte. Mas que saibas sempre que quero ser sempre o melhor pai do mundo, pelo menos que tu me vejas sempre assim", acrescentou.

Por fim, Marco quis deixar um agradecimento especial à companheira - Carolina Pinto: "Obrigado, meu amor, por está viagem tao curta e já tão intensa e que feliz que tem sido ser pai do teu lado".

