Carolina Pinto usou a sua página de Instagram para assinalar as primeiras três semanas de vida da filha (que se completam hoje), a bebé Maria Emília, fruto do seu relacionamento com Marco Costa.

"A minha mini me faz 3 semanas e eu não me lembro como era a minha vida sem ela! Quem aí também sente isto? Quando os filhos nascem nunca nos lembramos como era a vida sem eles. Amor de sua mãe", escreveu na legenda de uma fotografia na qual posa com a menina ao colo.

Recorde-se que Maria Emília nasceu no passado dia 22 de janeiro. Carolina já é mãe de um menino, Vicente, que nasceu de uma relação anterior.

Veja na galeria imagens da bebé.

Leia Também: Marco Costa deixa recado aos homens: "É só fazer o que vos compete"