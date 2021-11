Já não é a primeira vez que Marco Costa fala do assunto. O conhecido pasteleiro confessou em ocasiões anteriores, recorrendo às redes sociais, que não conseguia estar com Sadik, o patudo que adotou em conjunto com Vanessa Martins quando os dois ainda eram casados.

Contudo, ao que parece as relações entre ambos azedaram e isto traduziu-se no afastamento de Sadik e Marco.

"Nunca mais estiveste com o Sadik? O Tortas e ele vão ser tão amigos", questionou-se nas stories do Instagram de Marco.

"Se me perguntarem o que me fazia mais feliz agora? Era poder passear o Tortas e o Sadik. Até podem não deixar, mas sei que vai acontecer um dia", notou, sem rodeios.

Resposta dada pelo conhecido pasteleiro© Instagram - Marco Costa

