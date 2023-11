Carolina Pinto celebra esta segunda-feira, dia 6 de novembro, mais um ano de vida e Marco Costa não quis deixar de assinalar a data especial.

Na sua conta no Instagram, o pasteleiro partilhou uma fotografia da namorada, assim como uma foto na qual aparece com a companheira e outra ainda onde esta surge com a filha de ambos, Maria Emília, para lhe desejar um dia feliz.

"Parabéns a esta mulher incrível que é a minha! 31 anos de vida. De uma grande Mulher, uma grande Mãe, uma grande amiga e o melhor de tudo, uma grande companheira! Que seja para sempre a nossa história! Amo-te", escreveu Marco na legenda das fotografias.

"Amor da minha vida! Obrigada por tanto é muito pouco", agradeceu Carolina.

