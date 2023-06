Foi logo após a meia noite que Marco Costa recorreu à sua página de Instagram para assinalar um dia muito especial. Esta quarta-feira, dia 7 de junho, a avó Alcina Silva celebra 80 anos e a data não foi esquecida.

"A 7 de junho de 1943 nascia esta mulher incrível! A minha avó que também já é vossa avó", começou por escrever o famoso pasteleiro na legenda de uma fotografia da familiar, que aparece com um rasgado sorriso no rosto.

"Avó, obrigado por me ensinar tanto! Principalmente ensinar-me que quando mais nada houver, o amor nunca pode faltar! Criaste filhos, netos e bisnetos como ninguém! És uma força da natureza. Não sei se chegarei à tua idade, mas se isso acontecer podes ter a certeza que irei falar de ti a todos os meus netos e bisnetos. Vou querer que eles me vejam do jeito que eu te vejo! Amo-te, avó", disse.

