Com a pastelaria encerrada à semelhança do que acontece com muitos estabelecimentos comerciais por todo o país, Marco Costa tem usado o seu tempo livre para ajudar pessoas que precisam de ajuda.

Tal como já tinha partilhado anteriormente, Marco decidiu fazer uma angariação de alimentos para criar cabazes com a sua equipa.

Perante os muitos pedidos de ajuda que recebeu via Instagram, este acabou por fazer um desabafo, pedido inclusive força ao falecido pai.

"E quando as forças faltarem pai olha por mim! Triste com as centenas de mensagens que tenho recebido! Não sei se vamos conseguir ajudar todos. Mas prometo não desistir! Obrigado a todos!", notou numa primeira instância.

Depois mostrou os cabazes já montados e prontos para serem entregues.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Marco Costa recolhe comida para distribuir cabazes alimentares