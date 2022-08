Marco Costa enterneceu esta quinta-feira, 4 de agosto, os seus seguidores do Instagram com um vídeo do enteado.

O pasteleiro, antigo participante da 'Casa dos Segredos', 'apanhou' o filho mais velho da namorada, Carolina Pinto, a dar beijinhos à barriguinha de grávida da mãe.

"O Vicente a dar beijinhos ao mano. Coisa linda", realçou Marco ao captar as imagens, agora disponíveis na galeria.

Carolina Pinto, recorde-se, está grávida do segundo filho. O bebé, cujo sexo ainda não é conhecido, realiza o grande sonho de Marco Costa tornar-se pai pela primeira vez.

