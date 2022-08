Carolina Pinto admitiu em conversa com os seguidores do Instagram ter-se submetido a uma cirurgia estética com o objetivo de melhorar a sua imagem.

A namorada de Marco Costa fez uma mamoplastia de aumento.

"Fiz, sim. Já tenho os implantes há quatro anos e meio", disse a influencer ao ser questionada sobre o tema pelos seus seguidores do Instagram.

Quanto à recuperação e complicações pós-cirúrgicas, Carolina realçou: "Custou-me horrores, mas eu sou uma piegas. Não tive complicações nenhumas".

Carolina Pinto, recorde-se, encontra-se atualmente grávida do primeiro filho em comum com Marco Costa. A digital influencer já é mãe de um menino, Vicente, fruto de um namoro anterior.

Leia Também: Namorada de Marco Costa revela intuição sobre sexo do bebé