Marco Costa foi, esta sexta-feira, convidado a marcar presença na Escola De Segunda Oportunidade de Gaia para na primeira pessoa contar a sua história e motivar os alunos da instituição a lutarem pelos seus sonhos.

"Quando me perguntam o que é para mim ser conhecido? Para mim é ter a responsabilidade de ser um exemplo. Para mim é ter a possibilidade de ter uma voz ativa, seja para o que for, mas dar Voz e passar a mensagem/exemplo", escreve Marco Costa ao falar sobre a experiência que viveu com estes jovens que voltaram à escola após situação de abandono precoce da educação e formação.

"Tive a oportunidade de conhecer esta turma fantástica de miúdos que querem e merecem uma segunda oportunidade! Conheci um pouco de cada um e revi-me também nas historias de alguns. Sinto- me grato por mostrar a esta turma que quem vem de baixo também pode chegar acima. Dá trabalho, muito trabalho, mas não podem nunca desistir. Eu sei que eles se quiserem vão consegui. Obrigado pelo convite. Quero ver quantos pasteleiros vão sair daqui. Eu acredito em vocês. Estamos juntos", pode ainda ler-se na emotiva partilha, que mereceu aplauso por parte dos seguidores.

Leia Também: "Vou confessar algo sobre mim que muitos não sabem", diz Marco Costa