No início do mês de março, Marcantónio del Carlo e Iolanda Piteiro partilharam com os fãs que está a chegar o primeiro bebé do casal.

Esta quarta-feira, dia 12, e já em fase avançada da gestação, os futuros papás deram a conhecer a quem os segue o nome escolhido para a filha. E eis que a escolha foi Simone.

Vale referir que a dupla de atores irá dar as boas-vindas à bebé dois anos após a subida ao altar, que aconteceu a 19 de maio de 2018.

