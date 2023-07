Bárbara Parada fez recentemente uma mamoplastia de aumento e os resultados já são bem visíveis.

A ex-concorrente do 'Big Brother' está em Ibiza de férias e por lá surgiu com um top cor-de-rosa marcado por um decote muito acentuado.

Bárbara partilhou as imagens do look nas redes sociais e a caixa de comentários 'inundou-se' rapidamente de elogios. "Maravilhosa", "que gata", "arraso" e "mulher linda" são apenas alguns exemplos. Veja abaixo.

