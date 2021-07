Esta quarta-feira, dia 21, Manuel Moreira voltou a fazer uso das redes sociais para denunciar novas mensagens ofensivas que recebeu no Instagram.

O ator, que garantiu que desta vez não se ficará pela denuncia nas redes sociais, partilhou uma conversa privada na qual um internauta lhe atirou vários insultos através áudios.

"Desta vez vou mesmo à polícia, lindxs. As vozes vão ser comparadas e se algum destes meninos for o mesmo vai desejar ter aprendido a lição da última vez. Se não for, vai ficar com a voz registada na polícia", afirmou.

Publicação de Manuel Moreira© Instagram

Em maio deste ano, Manuel Moreira denunciou uma série de ataques homofóbicos de que tem sido alvo através desta rede social. O caso ganhou destaque no Instagram, onde uma enorme onda de pessoas, incluindo várias figuras públicas, se uniram em sua defesa.

Também na manhã de hoje, depois de dar conta do novo episódio em que foi vítima de bullying, o ator recebeu o apoio da artista Irma, que decidiu partilhar as mensagens ofensivas na sua própria conta.

"Isto é para quem diz que já não há pachorra quando se fala sobre lutar pelos direitos humanos. @gdf.420 [utilizador que enviou as mensagens a Manuel Moreira], ÉS UM ANORMAL. Manuel, eu vou contigo!!! O mundo não muda, quem muda são as pessoas", escreveu.

