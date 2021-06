Manuel Luís Goucha tem recorrido ao Instagram para mostrar aos fãs um pouco da sua vida mais pessoal, especialmente no que diz respeito ao casamento com Rui Oliveira.

O casal mostra-se muito divertido nas redes sociais, e as brincadeiras são muitas vezes um momento de gargalhadas para os seguidores.

Ainda esta terça-feira, o apresentador da TVI surpreendeu de novo quem o acompanha na rede social com um divertido vídeo do marido. Neste, Rui aparece num corredor da casa de ambos e olha para um grande quadro com um retrato de Goucha. "Sempre! Está em todo o lado! Omnipresente", diz, tendo deixado o apresentador logo a rir.

Veja o vídeo e todas as reações ao mesmo na publicação abaixo:

