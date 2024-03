Manuel Luís Goucha mostrou no Instagram todos os looks que usou esta semana na apresentação do seu programa.

O apresentador, que conduz o programa da tarde da TVI, partilhou cinco fotografias - cada uma tirada num dos dias da semana - e deixou uma questão aos seus seguidores.

"Boa tarde a todos. O look de hoje!! No entanto, recordamos também os restantes looks da semana! Qual foi o seu favorito?", questionou o apresentador.

Veja os visuais na publicação abaixo.

Leia Também: António Sala despediu Manuel Luís Goucha? A verdade!