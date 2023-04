Manuel Luís Goucha usou a sua conta de Instagram para fazer uma homenagem a Agostinho Barrias, empresário de 85 anos e proprietário do Majestic, um dos cafés mais icónicos do norte.

Através de uma publicação, o apresentador da TVI deixou a seguinte mensagem.

"Conversei com ele várias vezes na 'Praça da Alegria' sobre o património do Porto que não deixou morrer. O café 'Majestic' ia para agência bancária e 'melhor' fim não teria outro dos cafés icónicos da cidade, o 'Guarany', não tivesse neles investido o que ganhou nos Brasis e ao longo da vida com engenho e trabalho.

Agostinho Barrias faleceu mas o seu empreendedorismo e amor ao Porto perpetuarão o seu nome. Quando ao Porto voltar, sentar-me-ei uma vez mais no 'Majestic' e grato brindarei pelo que deixou para que outros, e muitos milhares são, se deslumbrem. Obrigado Sr. Barrias!".