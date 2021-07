Manuel Luís Goucha e Júlia Pinheiro 'combinaram' o look para a apresentação dos seus formatos televisivos. O apresentador do programa 'Goucha', da TVI, e a apresentadora do 'Júlia', da SIC, surgiram com um visual em tons de amarelo, esta quarta-feira, 21 de julho.

Após tal coincidência, Manuel Luís Goucha não resistiu em destacar ambos os looks na sua página de Instagram.

Depois de ambos terem mostrado o visual escolhido para mais um programa, Goucha publicou uma montagem fotográfica que destaca uma imagem sua ao lado de uma foto de Júlia Pinheiro. "Hoje amarelámos. Sintonia", escreveu na legenda dos registos.

Uma partilha que rapidamente captou a atenção dos seguidores.

Look de Manuel Luís Goucha:

Look de Júlia Pinheiro:

