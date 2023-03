Manuel Luís Goucha recebeu duas jovens que estão a tentar angariar fundos para conseguir pagar a transladação do corpo do avô.

Durante a conversa, o apresentador da TVI mostrou-se surpreendido ao perceber da falta de informação sobre o facto de o corpo já ter sido transladado.

"Ninguém me deu essa informação. A vossa vinda aqui era justamente para se continuar a angariar fundos [para conseguirem a transladação do corpo do avô]", destacou Goucha.

"Ainda não conseguimos o valor pedido", explicou de seguida uma das convidadas, referindo que apesar de já terem conseguido trazer o corpo para Portugal, têm agora uma conta para pagar à funerária.

Uma história que foi destacada na página de Facebook de Manuel Luís Goucha, como é habitual, mas o apresentador não deixou de destacar publicamente o seu desagrado pela falta da partilha da informação completa.

"É incrível como não tiveram o cuidado de avisar o(a) jornalista que acompanhou o caso que o avô já havia sido trasladado e sepultado em Portugal há cinco dias. Esvaziava-se assim o objetivo da ida ao programa. Mais, a reportagem com a avó havia sido feita no dia do funeral do avô sem que a nossa equipa tenho disso tomado conhecimento. Quero acreditar que o desgosto com a morte do avô lhes tenha toldado o discernimento", pode ler-se num comentário que Goucha deixou na rede social.

