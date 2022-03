Esta terça-feira, 1 de março, foi transmitida uma conversa que Manuel Luís Goucha teve com Eunice Muñoz no seu programa das tardes na TVI. Falando precisamente da entrevista, o apresentador ficou de lágrimas nos olhos, lembrando o impacto que a atriz sempre teve sobre ele.

"Comovo-me quando falo com a Eunice. Acho que quando falo com a Eunice consigo tocar o superior. Tantas vidas habitam esta vida, tantas palavras, tantos silêncio. Com ela já ri muito, com ela já chorei muito, com ela já me inquietei muito", notou.

Veja o momento.

