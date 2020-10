A chuva não desanima Manuel Luís Goucha e o look escolhido para a emissão do 'Você na TV' desta terça-feira é a prova disso mesmo.

Para contrariar o tempo cinzento, o apresentador optou por um fato com padrão xadrez, em tons de vermelho, e combinou-o com uma camisa branca e gravata com padrão floral.

Uma forma de transmitir boas energias. Concorda?

Leia Também: Manuel Luís Goucha "muito tocado" com história de casal que perde a filha