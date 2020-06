A casa de luxo onde os concorrentes do 'Big Brother' se encontram neste momento está à venda. Tal pode ser verificado através do anúncio da imobiliária Classical Reason no seu próprio website.

Entre as várias regalias que são evidenciadas é notado que a moradia se encontra num terreno com 6 mil metros quadrados e que a área útil são 900 metros quadrados.

"Foi considerada a casa mais tecnologicamente avançada do País. Idealizada com os mais infímes pormenores de conforto, originalidade, auto sustentabilidade, privacidade e segurança", pode ainda ler-se.

Embora o preço não seja indicado, refere a Magg que a propriedade será do comprador que pagar 6,5 milhões de euros por ela.

Veja na galeria as fotografias da casa antes de ter sido renovada para ser palco do reality show da TVI!

