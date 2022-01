Holly Madison, uma das ex-namoradas de Hugh Hefner, referiu que a vida na conhecida mansão se assemelhava a uma "seita". A modelo, que namorou com o excêntrico milionário entre 2001 e 2008, falou de algumas das coisas que aconteceram na propriedade que tinha 22 quartos.

Esta explicou que as mulheres "eram isoladas do mundo exterior", referindo, no entanto, que Hugh (que morreu em 2017 aos 91 anos) era um "bom homem".

"O motivo pelo qual acho que a mansão era como uma seita, agora que olho para trás, é porque éramos todos um pouco loucos e esperava-se que pensássemos no Hef como um bom homem", começou por dizer.

"Outra coisa que me leva a pensar que era uma seita deve-se ao facto de como era fácil ficar-se isolado do mundo exterior. Ele dizia que ficava com ciúmes e que gostava que nos demitíssemos do meu trabalho - por isso, dava-nos uma semanada de 1000 dólares", recorda.

"Tinhas de estar em casa às 21h, eras encorajada a não ter amigos fora dali. Não podias sair a não ser em épocas especiais para estar com a família", completa.

Estas e mais revelações estarão presentes na série 'Secrets of a Playboy' que estreia para a próxima semana.

