Mandy Moore decidiu revelar o doce significado do nome de filho, o pequeno August Harrison.

A atriz de 'This Is Us', de 36 anos, publicou na sua página de Instagram uma nova fotografia do bebé recém-nascido, explicando que agosto foi o mês em que ela e o marido, Taylor Goldsmith, descobriram que iam ser pais.

"Foi em agosto do ano passado quando eu e o Taylor descobrimos que íamos ter um menino (também é o mês de nascimento do Taylor) e sempre amamos este nome... por isso foi resolvido logo ao início", escreveu.

Na mesma partilha, a mãe 'babada' conta ainda que o cobertor que aparece a tapar o bebé foi um presente de Goldsmith no aniversário do casal. Veja a publicação na íntegra:

