Jorge Gabriel quis partilhar com os seus seguidores do Instagram a última foto de trabalho de 2020, captada depois da emissão de quarta-feira do programa 'Praça da Alegria', e na legenda da imagem aproveitou para fazer o seu balanço do ano que agora termina.

"Última foto de trabalho de 2020. O ar é de desconfiado que foi como andei o ano inteiro. Maldita pandemia que me afastou dos que gosto, que me obrigou a estar mais de um mês em confinamento sem nunca ter contraído o Covid-19. Quantos morreram, quantos pioraram as suas condições de vida, quantos desesperam por companhia na mais profunda solidão", lamenta o apresentador, que esteve duas vezes em confinamento por ter estado em contacto com casos positivos da Covid-19, primeiro a sua mulher e filha e mais tarde Sónia Araújo.

"Valham os amigos, os que disseram presente, os que recuperei, e as provas sólidas de esperança no futuro. Que venha o próximo. Anda daí 2021", termina.

