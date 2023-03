É sabida a relação curiosa que José Carlos Malato tem com o gato Tufão, que lhe foi entregue pela irmã numa altura em que os seus cães haviam morrido.

Agora, o apresentador e o companheiro de quatro patas já se habituaram à companhia um do outro, embora os dois continuem a ter uma amizade longe do habitual.

"Tenho, com o Tufão, uma relação complicada como todas as que tive ao longo da vida. Acho sempre que estou em falta com ele. Passa o dia no andar de cima da casa, na sua vida, e eu a tratar da minha a maior parte do tempo com o Cajó e a Marilú. Britanicamente, às 10 da noite, desce as escadas e chama por mim", começou por escrever Malato num bonito desabafo feito nas redes sociais.

"Sabe que as minhas noites são dele. Que aquela cancela nas escadas divide dois mundos. O dele e o dos cães. Parece que vai gerindo a sua solidão, mas que depois das 22h, não aguenta mais. A essa hora subo, 'respeitosamente', e entro no jogo de sedução que só os gatos sabem fazer. Até lhe apetecer. Quando está satisfeito, aninha-se nas minhas pernas, sobre a coberta da cama, e dorme. Faz-me lembrar aquelas mulheres que sabem que o marido tem uma amante, mas que sabem também que, ao fim da noite, eles regressam para casa. Para dormir. Cada ser tem a sua natureza - pessoas e animais -, concordo. Mas isso não impede que me sinta um velhaco. Como sempre", conclui o comunicador.

Leia Também: "Que não se confunda ser gay com ser pedófilo. A pedofilia é um crime"