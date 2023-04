Joana Latino esteve esta manhã de segunda-feira, dia 3 de abril, no 'As Três da Manhã', da Rádio Renascença, de forma a colmatar as ausências de Ana Galvão e Joana Marques, que estão de férias.

A participação da jornalista no programa de rádio deixou José Carlos Malato indignado, ele que no Instagram não poupou nas críticas.

"Só pode ser mentira! Como é que aquela mulher ainda pode ter carteira de jornalista? A Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ) anda a dormir. Os jornalistas já há muito que morrem de vergonha! É ou não verdade?", questionou o apresentador.

