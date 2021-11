Casada há pouco menos de uma semana, Paris Hilton ainda está a digerir todas as emoções. "É um sentimento mais mágico do mundo", disse a empresária e DJ, que deu o nó com Carter Reum na semana passada.

Em conversa com a People, na edição desta semana, a celebridade acrescentou: "Saber que oficialmente vou passar o resto da minha vida com o amor da minha vida é um sonho tornado realidade"

"A Paris é o amor da minha vida", afirmou, por sua vez, Carter Reum.

Entre os momentos que viveu durante o dia em que deu o nó, Paris realçou que uma das partes mais especiais foi estar cercada pela família, incluindo a irmã Nicky Hilton Rothschild, a mãe Kathy, a tia Kyle Richards e amigos como Kim Kardashian West, Paula Abdul e Nicole Richie.

Agora, o casal está ansioso para aumentar a família, mas primeiro vão desfrutar da lua de mel. "Vamos viajar ao máximo e aproveitar o tempo juntos", disse Paris Hilton.

"Mal posso esperar para aumentar a nossa família", realçou, acrescentando que Carter "será o melhor marido e o melhor pai".

