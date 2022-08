Foi através de uma publicação que fez no Instagram que Maisie Williams mostrou a nova transformação.

A atriz de 'Game of Thrones' mudou radicalmente de visual e está agora com o cabelo rapado. Uma mudança que é destacada durante as férias da artista nas Seychelles.

Veja na publicação abaixo o novo visual de Maisie Williams e todas as reações ao corte de cabelo.

