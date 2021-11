As últimas horas de Mafalda Sampaio têm sido no mínimo complicadas. A influenciadora digital revelou que o seu filho mais novo, Francisco, bebé que nasceu há duas semanas, está ligeiramente constipado, facto que a levou a ficar acordada a noite toda.

"A noite de ontem foi uma porcaria. Não dormi preocupada com o Francisco. Sempre a tocar nele para saber se estava a respirar. Com tanto ranho que tinha, vê-lo aflito sem saber o que fazer com o ranho... que aflição! Mas dormiu... ele! Eu não! Por isso, não estava assim tão mal... mas é aflitivo", confessou a empresária.

Recorde-se que Mafalda é ainda mãe da pequena Madalena, de três anos.

