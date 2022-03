Eis que hoje se inicia mais uma semana, mas a que passou não foi agradável para Mafalda Sampaio. A influenciadora digital falou sobre o assunto através de um desabafo na sua conta de Instagram.

"Desculpem a sinceridade mas esta semana foi uma merd*", começa por escrever.

"Começámos nas urgências com a Madalena, arranjei tempo para fazer unhas das mãos, dos pés, jetbronze e lá fui feliz e contente gravar o Cabelo Pantene o Sonho 4! Depois disso, foi sempre a descer, voltei às urgências com o Francisco que através da Madalena apanhou 'pés, mãos e boca', mal dormi toda a semana para dar medicamentos, leite e controlar febres. Quando tudo deveria melhorar, a Madalena passou a noite com febre e lá voltámos às urgências. Para melhorar, temos também uma nova infiltração na parede da sala", relata.

"A avaliar pela quantidade de pessoas nas urgências, acredito que não seja a única a ter uma semana destas", completa, por fim.

