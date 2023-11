Mãe de um 'casalinho', Mafalda Sampaio usa frequentemente as redes sociais para partilhar fotografias da sua rotina e das duas crianças, e este sábado, dia 18, não foi exceção.

A empresária mostrou um conjunto de fotografias referentes aos últimos dias, nas quais aparece às compras com os filhos, Madalena e Francisco, mas também com os meninos em casa ou em encontros com as amigas, como Alice Trewinnard.

"Sobre estes últimos dias! Sou só eu que acho esta altura do ano mágica?", escreveu a também influenciadora digital na legenda das fotografias.

