Mafalda Sampaio já se encontra na reta final da sua segunda gravidez, tendo chegado ao último mês de gestação, tal como a própria evidenciou nas redes sociais. Aproveitando o momento, a influencer decidiu fazer uma reflexão sobre esta fase feliz da sua vida, imaginando o desafio que terá quando o pequeno Francisco nascer.

"Algo me diz que estou preparada para conhecer o Francisco mas, confesso que por outro lado, estou com zero vontade de deixar de dormir 8 horas seguidas e todas aquelas coisas de pós parto como as fraldas… as da mãe… não as do bebé", revela, não colocando a honestidade de lado.

"Não sei se é normal mas… tenho alguma vontade de sentir a adrenalina do parto, que apesar de duro é incrível quando chega o momento em que vemos o bebé e os olhos em lágrimas do nosso 'mais que tudo' aka pai da criança. Essas imagens ficaram para sempre comigo e acho que nunca mais me vou esquecer do momento em que olho para a Madalena e depois para o Gui. Tenho a certeza que com o meu menino vai ser também assim, mal posso esperar por viver esse momento outra vez", continua.

Entretanto, a influenciadora digital partilhou algumas lições que aprendeu com o nascimento da primeira filha, a pequena Madalena. Mafalda diz, por exemplo, que "não vai ouvir os outros" quando quiser tomar alguma decisão sobre os filhos e que gostaria que respeitassem o seu tempo do pós-parto.

Recorde-se que Madalena e Francisco são frutos do relacionamento de Mafalda Sampaio com Guilherme Machado.

