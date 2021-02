Mafalda Sampaio e o namorado, Guilherme, celebraram este domingo uma data especial ao comemorarem 12 anos de relação. Um marco que foi destacado nas redes sociais da digital influencer.

"Lá vão 12 anos. Conhecemo-nos no 11.° ano, começámos a namorar com 18/19 e cá estamos nós com uma filha e dois cães e com 30 anos! Temos partilhado muito e acima de tudo, crescemos juntos. É incrível ter uma pessoa ao nosso lado de quem realmente gostamos e que conhecemos de cor sem cair no 'mais do mesmo'. Não sou o género de pessoa que faz declarações de amor nas redes sociais, não condeno, mas esta é a minha. Que venham mais 12", escreveu.

A mensagem de Mafalda Sampaio acompanha uma sequência de memórias ternurentas do casal. Espreite-as abaixo.

Recorde-se que Mafalda e Guilherme são pais de uma menina, Madalena, de dois anos.

