Mafalda Rodiles, que em Portugal se tornou conhecida como Mafalda Pinto na série juvenil 'Morangos Com Açúcar', decidiu ajudar os seus seguidores disponibilizando os seus conhecimentos sobre stress e ansiedade em aulas gratuitas.

"E durante a quarentena decidi disponibilizar gratuitamente uma aula sobre stress e ansiedade do meu curso 'Seja Feliz com Nutri'", anunciou a blogger nas suas redes sociais.

"Nessa aula falo, juntamente com a Isa Vanelli, sobre como a ansiedade te pode fazer engordar e de alimentos que ajudam a diminuir a ansiedade. Só entrar no link do meu perfil! Ah e tem uma meditação para vocês também. Espero que gostem", informa ainda.

Eis o link de que fala Mafalda.

