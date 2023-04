Grávida pela terceira vez, fruto do relacionamento com Gustavo Santos, Mafalda Rodiles já começa a pensar no parto do filho. Foi precisamente este o assunto que abordou através de uma publicação na sua página de Instagram, tendo lembrado o nascimento dos dois primeiros filhos.

"Sou muito segura em relação à gravidez e ao parto, sinto que o meu corpo me dá os sinais certos, confio no nosso bebé e sei que ele vai nascer bem, no dia em que estiver pronto", introduz.

"A minha filha nasceu na água, no hospital, num parto humanizado e o meu filho nasceu em casa num parto programado e assistido por duas parteiras. Senti-me sempre segura e confiante, nunca levei anestesia e no parto do mais novo ninguém me tocou.

Foram as experiências mais empoderadoras e mágicas da minha vida", sublinha.

Por fim, nota: "Um dos meus desejos é que se comece a falar mais sobre partos, sem medos, sem pudores e que no futuro haja cada vez mais mulheres a parirem sem medo e com respeito, e do jeito que elas quiserem".

