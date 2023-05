Mafalda Rodiles vive um momento muito feliz na sua vida. Recentemente, a atriz foi mãe pela terceira vez - com o nascimento do bebé António - fruto da sua relação com Gustavo Santos.

Nas redes sociais, particularmente no Instagram, a artista tem vindo a partilhar com os seguidores de que forma tem vivido esta fase.

A propósito destas partilhas, Rodiles respondeu à crítica de que foi alvo por uma internauta.

"Outro dia uma seguidora questionou como é que eu era capaz de fazer uma live [vídeo em direto no Instagram] enquanto tinha o meu filho de 1 mês no colo, que ele é que precisava de atenção e não as seguidoras... E eu fiquei tipo what??? [o quê?]", começou por referir.

"Estou tão habituada a ser criticada por dar demasiado colo, demasiadas vezes de mamar, ser demasiado disponível e de parar a minha vida por causa dos filhos, que não estava à espera que alguém me criticasse por dar de menos", reflete.

"Mas a verdade é que as pessoas vão sempre falar, opinar, mandar recado ou comentar com alguém, não há volta a dar, somos todas diferentes, com crenças e experiências muito diferentes", diz ainda, notando que na maternidade "não há fórmulas perfeitas" e que cada mãe deve agir consoante o que for melhor para si e para o seu bebé.

"O que está certo é fazer aquilo que o coração nos diz. E o resto? O resto não interessa nada", completa.

Leia Também: Mafalda Rodiles fala sobre as dificuldades na relação com Gustavo Santos