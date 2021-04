Mafalda de Castro esteve no centro das atenções da imprensa cor-de-rosa por ter partilhado recentemente uma fotografia em biquíni das suas férias no México. A imagem em questão foi entretanto eliminada pela apresentadora e gerou na imprensa o rumor de que esta o teria feito por se sentir "fora de forma".

Perante a especulação, Mafalda resolveu reagir e desmentir tudo o que de errado estava a ser dito sobre si.

"Para quem acha que vivemos numa sociedade mais evoluída, com menos preconceito que há uns anos, não. Estamos precisamente no mesmo que sítio em que estávamos há 10 ou há 20 anos", começa por lamentar, passando a explicar o verdadeiro motivo pelo qual decidiu eliminar a fotografia.

"Ontem coloquei uma foto aqui que tirei de biquíni, e eu escrevi do género: isto foi o máximo de fotografia que consegui tirar, porque o Rui não tem assim muito jeito para tirar fotografias. Desculpem a quem estava à espera de mais, no sentido de a foto não estar nada de especial, tinha um enquadramento básico, tudo básico. Depois percebi que as pessoas estavam a achar que eu estava a pedir desculpa por estar ‘fora de forma’ e então apaguei, porque percebi que a minha mensagem não estava a ser bem compreendida", explica, garantindo que ia voltar a publicar a fotografia entretanto.

"Ia depois colocar outra vez a fotografia, mas entretanto saíram notícias em vários sites a dizer que apaguei a fotografia porque sentia que não estava contente com a minha forma física. Isto tem de parar porque, primeiro eu não sinto nada disso, adoro o meu corpo, estou tranquila, sou saudável e ainda bem e gosto do meu corpo, sempre gostei, e segundo porque acho que é uma pressão horrível, não para mim… quer dizer, para mim, mas isso eu ultrapasso bem, mas para toda a gente", realça, pedindo às suas seguidores que não se sintam mal com o corpo que têm devido a situações como esta.

"Acho isto tudo nojento", completa, deixando clara a sua indignação.

Leia Também: As primeiras fotos das férias de Mafalda Castro e do namorado no México