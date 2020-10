Mais apaixonada que nunca, Mafalda de Castro usou, esta quarta-feira, as suas redes sociais para partilhar com os seus seguidores uma nova e apaixonada fotografia ao lado do novo namorado - Rui Simões.

"Dava meio rim para um dia de férias com este brócolo (um dia não, vá. Uma semana)", pode ler-se na legenda da imagem, que lembra as férias do casal no Gerês.

Recorde-se que Mafalda de Castro e Rui Simões assumiram publicamente a relação em agosto deste ano.

