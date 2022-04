Mafalda Castro esteve recentemente no festival Coachella, nos EUA, pela terceira vez e decidiu esclarecer algumas questões dos seguidores sobre o evento que reúne grandes celebridades e influenciadores digitais de renome.

Uma das perguntas prendeu-se com o valor que se gasta para viver essa experiência, ao que a apresentadora respondeu que "com voos, bilhetes, alojamento, alugar carro (não há como não alugar), no mínimo mesmo mínimo são 5 mil [euros]".

Mafalda adiantou que os preços são altos desde o alojamento à alimentação. Dentro do festival, por exemplo, uma limonada custa cerca de 14 euros e uma cerveja 15 euros.

"É muito caro. Não vale a pena ir com a esperança de 'poupar' ou gastar o mínimo dinheiro possível porque simplesmente não dá", lamentou ainda.

