Mafalda Castro voltou a conduzir mais uma emissão especial do 'Dois às 10' de sábado, ao lado de Idevor Mendonça, mas acabou por se destacar o look que escolheu.

Para a ocasião, a apresentadora optou por um conjunto da marca Atelier Fusion, que pertence a uma coleção de Rita Pereira.

O look é composto por um top, calças e um casaco, que no total custam 314 euros. Todas as peças estão disponíveis também na cor rosa.

Leia Também: Elegância e estilo nas manhãs! Os looks de Mafalda Castro no 'Dois às 10'