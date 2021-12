Depois de há um ano ter levado a filha, Liz, de seis anos, a conhecer Nova Iorque, Luana Piovani decidiu este ano fazer o mesmo com o irmão gémeo da menina. A atriz brasileira, que vive atualmente em Portugal, fez as malas e rumou aos Estados Unidos na companhia do pequeno Bem.

"E assim foi… lindo, entusiasmante, novo, cansativo, instrutivo, amoroso, confraternizante e meu, todo meu! Alias nosso, que Nova Iorque agora é do Bemzuco também", realça Luana ao partilhar com os seus seguidores do Instagram as imagens (disponíveis na galeria) que marcaram estes dias de mãe e filho na 'cidade que nunca dorme'.

Recorde-se que Luana Piovani é ainda mãe de Dom, de nove anos, que tal como os irmãos nasce da antiga relação da atriz com Pedro Scooby.

