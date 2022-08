Carla Baía já havia anunciado que está grávida pela terceira vez mas há agora um novo motivo de felicidade na vida da relações públicas de 50 anos.

A filha Diana Pinto divulgou este domingo, dia 21 de agosto, que também está grávida, o que significa que mãe e filha vão viver este período especial em simultâneo.

"E quem diria que este boneco com dois anos já vai ser irmão mais velho?", escreveu Diana Pinto na legenda de várias fotografias no Instagram em que surge ao lado do companheiro e do primeiro filho.

Recorde que Diana Pinto é fruto do relacionamento que Carla Baía manteve com o ex-jogador João Pinto.