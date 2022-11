O casamento de Shakira e Gerard Piqué chegou ao fim, mas o jogador de futebol continua a fazer parte da família, como destacou a mãe da cantora, Nidia del Carmen Ripoll, citada pela imprensa espanhola.

Em conversa com a imprensa no lado de fora da clínica onde está internado o marido e pai de Shakira, William Mebarak, Nidia contou que Piqué é uma das pessoas que está preocupada com o estado de saúde do companheiro e não deixa de perguntar pelo mesmo. Aliás, o futebolista até já visitou o ex-sogro.

"Claro que sim. Ainda somos uma família", afirmou Nidia del Carmen Ripoll depois de ter sido questionada sobre as visitas de Piqué ao hospital e a relação que mantêm após ter-se separado de Shakira.

De recordar que Shakira e Piqué têm dois filhos em comum, Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7.