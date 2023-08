Se fosse vivo, River Phoenix teria completado 53 anos esta quarta-feira, dia 23 de agosto. O ator partiu há quase 30 anos, mas a data não foi esquecida.

A mãe de River, Arlyn Phoenix, recorreu à sua página de Instagram para prestar uma homenagem à estrela do filme 'Stand by Me'.

"23 de agosto de 1970... Um dos dias mais incríveis da minha vida", começou por escrever, recordando o nascimento do filho mais velho.

"[...] A maior dor que vivi em toda a minha vida foi a dor do parto natural e, ainda que bem diferente, a dor da morte do meu filho", desabafou, afirmando que "está maravilhada com o facto de ele continuar muito vivo em si".

"Obrigada por todas as preciosas mensagens que recebi nestes últimos 30 anos", completou. Veja a publicação na íntegra:

River morreu no dia 31 de outubro de 1993, aos 23 anos, devido a uma overdose de drogas, como recorda a People.

