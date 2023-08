Foi ao falar sobre os seus problemas de saúde mental, recordando uma fase menos boa da sua vida, que Quimbé recordou Luís Aleluia.

"Fiquei muito zangado com o Aleluia. Estive com o Luís uns dias antes", lembrou, recordando de seguida a última fotografia que tiraram juntos.

"Ele vira-se e diz: 'Quimbé, vamos tirar uma fotografia'. […] Eu estava com o meu projeto, os P*** da Loucura, e eu tenho um hábito que ganhei aqui na SIC quando estava a fazer as madrugadas, que é o de me deitar às 19h da tarde e acordar à 01h da manhã com energia. Faço isto, como hábito, antes dos espetáculos. [Na noite em que o Luís Aleluia partiu], quando acordei, a primeira mensagem que vi foi sobre o Aleluia ter morrido. Já não queria fazer espetáculo algum. É uma dor...", desabafou.

"[O que venho aqui dizer é que] há solução", afirmou de seguida no programa 'Júlia', da SIC.

--

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

- 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Todos estes contactos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24 - depois deve selecionar a opção 4), o contacto é assumido por profissionais de saúde. A linha do SNS24 funciona 24 horas por dia.

Leia Também: "Tinha prometido a mim mesmo não assinalar esta data, mas não resisti"

Leia Também: Viúva de Luís Aleluia: "Faz dois meses que resolveste partir"