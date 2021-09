Matthew Mindler sofreu durante anos com graves problemas de ansiedade, como contou a mãe do falecido jovem, de 19 anos.

Em conversa com o TMZ, Monica Mindler destacou que Matthew parecida estar a gostar da Millersville University, onde começou a estudar no ano passado.

Monica diz que manteve sempre o contacto com o filho durante os primeiros dias na universidade e que este estava ocupado com possíveis novos projetos e a fazer amigos.

O jovem foi dado como desaparecido na semana passada, tendo sido depois encontrado já sem vida no fim de semana.

Monica Mindler contou que a última mensagem que trocou com o filho foi na terça-feira (24 de agosto) à noite, quando lhe disse que planeava vir buscá-lo na sexta-feira para passarem o fim de semana em casa. Isto porque queria que voltasse para casa para descansar alguns dias, devido aos problemas do jovem com a ansiedade.

No dia seguinte, na manhã de quarta-feira (25 de agosto), a mãe de Matthew mandou-lhe uma mensagem, mas não obteve resposta. Mais tarde, entrou em contacto com o local onde o filho estava hospedado para saber se estava tudo bem, e falou com o colega de quarto. Na altura foi informada que ninguém tinha visto o filho e ficaram todos preocupados.

Na quinta-feira, Monica Mindler ainda não sabia nada do filho e dirigiu-se até à universidade, tendo também contactado a polícia.

Monica aproveitou para agradecer todo o apoio da universidade, alunos e restante comunidade. "O meu coração está esmagado e a minha mente ainda não compreende esta realidade", rematou.

--

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Leia Também: Revelada nova informação sobre a morte de Matthew Mindler