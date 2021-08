Depois de ter encontrado já sem vida n passado fim de semana, foram reveladas novas informações sobre a morte de Matthew Mindler, conhecido pelo papel em 'Our Idiot Brother'. De acordo com o TMZ, que cita as autoridades, o jovem, de 19 anos, suicidou-se.

No entanto, ainda não é conhecida a causa da morte, pois estão a aguardar os resultados.

De lembrar que a notícia da morte de Matthew Mindler foi dada pela Millersville University, onde o jovem estava a estudar. A antiga estrela infantil foi encontrada já sem vida perto do campus depois de ter sido dada como desaparecida dias antes.

--

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

