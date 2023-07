Ruth Moreira Dias, mãe de Marília Mendonça, abriu o coração durante uma conversa com o jornalista Leo Dias. A entrevistada falou de como tem vivido desde que perdeu a filha num trágico acidente de avião, que roubou a vida da cantora brasileira em novembro de 2021.

Dona Ruth, como é conhecida, explica que sofreu bastante, tendo passado por "um processo longo".

Para além disso, esta lamentou o facto de ter percebido a 'verdadeira face' de algumas pessoas durante os últimos tempos.

"Comecei a ver quem eram as pessoas e quem são. As máscaras foram caindo. A princípio dói, porque às vezes são pessoas que amamos e consideramos", confessa.

"[É sempre] o dinheiro. Precisamos de dinheiro, mas onde tem dinheiro, tem maldição", destaca.

Por seu turno, João Gustavo, irmão de Marília, (que também estava presente na entrevista), afirmou: "As pessoas perdem-se no caminho por causa do dinheiro. Acho que foi isso que vimos durante este ano. Deparamo-nos com essa situação, de pessoas que gostávamos e que se perderam por dinheiro”.

