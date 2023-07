Lourenço Ortigão e Kelly Bailey já são pais e o nascimento do menino, que aconteceu no passado dia 9 de julho, deixou toda a família em êxtase.

Carolina Ortigão, mãe do ator da SIC, partilhou no Instagram uma fotografia onde é possível ver os pés do bebé. Na legenda, escreveu o seguinte: "Parabéns pelo nascimento do vosso bebé tão desejado, que vem aumentar a nossa família, fazendo de mim e do pai os avós mais babados do mundo. Bem-vindo, Vicente querido".

Vale lembrar que na emissão desta madrugada do 'TVI Extra', Nuno Graciano divulgou novos detalhes relacionados com o nascimento do bebé.